THOMASSIN, Jean



Subitement à son domicile, le 6 mars 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean Thomassin. Il était le fils de feu dame Estelle Veilleux et de feu monsieur Joseph Thomassin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses frères : Gilles (Cécile Pelletier) et Serge; son filleul Fabrice Thomassin; son neveu et sa nièce : Esther (Éric Gamache) et Louis (Manon Lachance); ainsi que ses petits-neveux, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s.