RIOUX, Roch



Affectueusement appelé Rocco par ses proches, à Lévis le 9 mars 2023, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé Roch Rioux. Il était le fils de feu Aline Mercier et feu Albert Rioux, le frère de feu Claude, feu Jean-Paul (Myrna Arteaga Hernandez), feu Raymonde, ainsi que le père d'Élaine, feu Denis (Nathalie Fréchette) et Marie-Claude.Il laisse dans la peine sa conjointe Danielle Caouette, ses filles Dominique et Pascale Blanchet, ainsi que Francis Bédard, le fils de cette dernière. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-enfants, sans oublier ses amis de Quartier Sud et ses précieux collègues de travail à la Fonction publique québécoise. Des remerciements nous viennent au cœur envers les employés du C.A. Saint-Joseph de Lévis, qui ont si bien accompagné Rocco pour les derniers moments de sa vie.La disposition des cendres se fera ultérieurement.