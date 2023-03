MICHAUD, Gérard " Gerry "



À l´Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 février 2023, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé M. Gérard "Gerry" Michaud, conjoint de Carolle Dupuis. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. Il laisse également dans le deuil ses fils Simon (Josée), Danny (Stéphany), ses petites-filles Laurie, Alice et Daphney, les enfants de sa conjointe, Annie (Éric), Mathieu (Julie), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa belle-maman Liliane et sa belle-soeur Diane (Robert), son frère Albert (Rose), ses soeurs Suzanne (feu Clermont), Jeanne-d'Arc (feu Normand), Pauline (Gilles), Monique (feu Marc), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Maurice, Raymond, Marcel, Gaston, Pierre, Claude, Huguette, Pierrette. Il a toujours servi les gens avec plaisir et bonne humeur, il a laissé ses traces et de beaux souvenirs. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, tél. 418 683-8666 www.cancer.ca