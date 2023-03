LECLERC, Dominic



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 février 2023, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Dominic Leclerc, époux de madame Marie-Hélène Brown. Il était le fils de madame Lucie Carrier et de feu monsieur Clément Leclerc. Il demeurait à Saint-François de l'Ile-d'Orléans.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil son frère Christian (Cristina Berenghi); ses beaux-parents madame Claude Labrie et monsieur Jacques Brown ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 24 mars 2023, de 13h30 à 16h30 et de 18h à 21h., où la famille recevra également les condoléances à 13h, soit une heure avant les funérailles. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec.