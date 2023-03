LEBLANC, Rosaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mars 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rosaire Leblanc, époux de feu Paula Grégoire. Il était le fils de feu Georges Leblanc et de feu Cécile Bolduc. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Estelle Mercier), Lisa (Stéphane Bédard) et Gino (Isabelle Roy); ses petits-enfants : Catherine, Olivier, Charlie-Anne (Quentin), Léa, Charles (Andréa) et Clara; ses frères et sœurs : Georges-Émile (Ghislaine Nadeau), feu Jean-Paul (Doris Gosselin) et Adrien (Louise Beaumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grégoire : feu Émile, feu Béatrice, Roland (feu Lise Vézina), feu Gérard, feu Lucien (Émilienne Blais) et Jean-Paul (Gisèle Blouin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Il laisse également dans le deuil son protecteur et très bon ami : Michel Bonneau; ses meilleurs amis : Jean-Marie Asselin et son épouse, Paul-Émile Asselin et son épouse; ses voisins adorés : Fernand Bolduc, Lyne Dion, Pierre Mercier et son épouse. Nous tenons à remercier Micheline Bilodeau, Carole Cyr et Louis Grondin pour tous les bons soins et le soutien moral pour notre père. Dr. Marcel Moreau, son médecin de famille, les ambulanciers, ainsi que tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour votre professionnalisme et vos bons soins dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au complexele jeudi 23 mars 2023 de 19h à 21h30 et leSi vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 24 mars à 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".