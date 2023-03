DUBÉ, Marie-Berthe Cantin



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 3 février 2023, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Berthe Cantin, épouse de monsieur Noël Dubé, fille de feu madame Marie-Louise Caron et de feu monsieur Arthur Cantin. Résidant auparavant à Rivière-Bleue, elle demeurait maintenant à Lévis depuis plusieurs années.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 18 mars 2023, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue à une date ultérieure. Outre son époux, monsieur Noël Dubé, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Jocelyn Pinsonneault), Georgette, Francine (Jacques Labbé) et Marie-Line (Steve Fortin); ses petits-enfants: Nancy, Christine (Caroline), Marie-Ève (Sylvain), Philippe (Audrey), Cindy, Jérémie et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Maxim et Julia, Charlotte et Elisabeth, Élodie, Thomas, Ayden et Dayven; sa soeur: Aldéa (feu Oscar Dubé); ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel des Résidences du Précieux-Sang et celui du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur bienveillance au cours des cinq dernières années de la vie de Marie-Berthe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bur. 305, Québec, Qc, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.