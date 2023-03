Apprenez aux jeunes à devenir millionnaires

J’ai une demande spéciale pour les professeurs en cette période d’impôts. Pouvez-vous intégrer des notions de base en finances personnelles dans le quotidien de vos élèves ?

Inspirez-vous de Francis Vigneux-Blais, enseignant de 3e et 4e année en Estrie.

« Je leur loue le bureau, comme quand ils auront un appartement plus tard », me racontait-il.

Ses élèves peuvent aussi placer l’argent qu’ils gagnent en faisant leurs travaux ou en accomplissant de petites tâches dans la classe.

« Les élèves déposent leur argent à mon bureau, comme si j’étais la banque. Après un certain temps, je leur redonne un montant plus important. On a aussi une liste de privilèges qu’ils peuvent se payer. »

L’argent fait partie de leur quotidien, comme pour nous, les adultes.

Cette initiative brise le tabou entourant l’argent. En plus, elle démystifie quelque chose d’encore complexe pour beaucoup de Canadiens.

Un Canadien sur trois ne connaît pas la différence entre un CELI et un REER, selon un sondage BMO.

Encore beaucoup de Québécois pensent qu’ils paient 50 % d’impôt...

Pourtant, pour en payer autant, il faut faire bien au-dessus de 500 000 $ par année : environ 950 000 $, selon le calculateur Intuit.

Quelqu’un qui fait 100 000 $ par année paie autour de 29 % d’impôt.

C’est quand même hallucinant qu’on n’ait pas vu à l’école les paliers d’imposition et la différence entre le taux effectif et le taux marginal !

Parlons aussi d’épargne !

Arrêtons de croire qu’épargner, c’est compliqué.

Faire un budget, ce n’est pas sorcier.

Les acronymes comme les FNB, les CPG, les CELI... Les intérêts composés... ça s’apprend !

Arrêtons aussi de croire que mettre de l’argent de côté pour le faire fructifier, c’est uniquement pour les super riches !

Au contraire. Dans son dernier livre, le journaliste Nicolas Bérubé raconte l’histoire de millionnaires québécois. Certains, dit-il, ne font même pas 100 000 $ par année !

Il me semble qu’on pourrait intéresser les jeunes juste en leur disant : tu pourrais devenir millionnaire avec un salaire de professeur !

À quoi sert l’argent ?

Il faudrait commencer par parler de la liberté que l’épargne peut nous procurer.

S’acheter une maison, se lancer en affaires ou simplement quitter un emploi ennuyant... c’est ça la liberté et ça prend de l’argent !

Mieux comprendre la finance permet aussi de prendre de meilleures décisions.

Devant votre conseiller financier, vous serez mieux outillés pour savoir s’il vous vend un produit d’épargne à cause de sa commission ou parce que c’est ce dont vous avez besoin !

C’est comme aller au garage. Si vous n’avez aucune idée du fonctionnement de votre voiture et que vous l’utilisez une fois ou deux par année, ça se peut que quelqu’un en profite.

Chers professeurs, si jamais vous arrivez à intégrer ces notions d’économie dans le quotidien de vos élèves... On pourrait aussi penser à apprendre à faire cuire un poulet, coudre un bouton et enlever une tache sur un chandail... Rendu là, ramenons le cours d’économie familiale !