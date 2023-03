Attention à Jonathan Quick

C’est à Las Vegas que Marc-André Fleury a relancé sa carrière en 2017-18 à l’âge de 33 ans, mais assistons-nous au même phénomène dans le cas du vétéran de 37 ans Jonathan Quick ?

Depuis son arrivée dans le désert des Mojaves, Quick est intraitable avec une fiche de 4-0-0/,930/2,22.

Quatre sorties, c’est un faible échantillon, mais ses résultats sont drôlement plus intéressants qu’avec les Kings, cette saison, où il a cumulé un dossier de 11-13-4/,876/3,50.

Pourtant, les Kings jouent du bon hockey. De leur côté, si on s’ennuie certainement de l’homme et de la légende dans le vestiaire, ils sont très bien servis par leur nouvelle acquisition, Joonas Korpisalo (3-0-0/,929/2,00).

Disons qu’à l’approche des séries, les performances, à la fois de Quick et de Korpisalo, sont encourageantes. Pour l’instant, ça semble improbable qu’ils s’affrontent au premier tour, mais un duel Los Angeles-Vegas est une possibilité au second tour. Quel spectacle ce serait de voir Quick contre son ancienne équipe.

On peut présumer que Korpisalo sera le partant des Kings pour le début des séries, mais du côté de Vegas, ça reste à voir. Leur gardien numéro un, Logan Thompson, est blessé et évalué sur une base hebdomadaire. Reviendra-t-il au sommet de sa forme ?

Ne pariez pas contre Quick

Sinon, Quick pourrait bien être l’homme de confiance devant le filet des Golden Knights et même s’il a 37 ans, il ne faudrait pas parier contre lui, gagnant de deux coupes Stanley et du trophée Conn Smythe.

Un athlète de sa trempe ne demande qu’une chance de faire un dernier tour de piste marquant et si Quick n’a peut-être pas été le gardien élite le plus constant parmi les meilleurs de la dernière décennie, lorsqu’il était au sommet de sa forme, il était possiblement le meilleur.

Il adore la pression. Qui ne se souvient pas de son brio dans la conquête de 2012 avec une fiche de 16-4/,946/1,41 ? C’est assurément l’une des plus grandes performances de l’histoire en séries éliminatoires. En finale contre les Devils et Martin Brodeur, il n’avait alloué que sept buts en six matchs.

La remontée de 2014

En 2014, c’était mal barré en première ronde contre les Sharks de San Jose avec trois revers d’affilée, mais il a mené les siens à une incroyable remontée pour l’emporter en sept matchs. Il n’avait alloué que deux buts dans les trois derniers matchs.

Ne nous projetons pas trop rapidement, mais l’ours en hibernation semble être bien éveillé. Les prochaines semaines seront intéressantes à suivre, surtout à Vegas. Quick va-t-il devenir la coqueluche de la ville comme Fleury l’était ? Thompson reviendra-t-il au jeu ? Dans quelle forme ? L’auxiliaire Adin Hill est sur la touche, en plus.

Et n’oublions pas que Kings et Knights luttent pour le premier rang de la division Pacifique. C’est une course passionnante. Bref, Quick est déjà en pleine bataille contre son ancien club. Malheureusement, il ne reste qu’un duel entre les deux formations, le 6 avril à Vegas.

Le Top 30

Même s’il a alloué cinq buts aux Blackhawks de Chicago, mardi, Linus Ullmark reste en tête de notre Top 30 pour une 15e semaine d’affilée.

Toutefois, son avance n’est désormais que de 16 points sur Ilya Sorokin. La seule chose qui joue contre Ullmark dans notre classement est le nombre de matchs joués qui n’est que de 41. Il terminera la saison avec 49 ou 50 matchs au total.

Six autres gardiens ont déjà atteint le cap des 50 parties et se rendront possiblement à 60, soit Jake Oettinger, Connor Hellebuyck, Andrei Vasilevskiy, Jordan Binnington, Ilya Sorokin et Juuse Saros.