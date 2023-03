MAILLOUX, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Réjean Mailloux, entouré de ses proches, fils de feu Henri Mailloux et de feu Alice Laroche et époux de madame Rita Charbonneaux. Il demeurait à Lévis. Il était le père de Danielle (Richard Huard) et Nathalie (Michael Carrier). Outre son épouse et ses enfants, il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Mélanie, Caroline, Samuel, Carolane; ses arrière-petits-enfants: Miliana et Mathis; ses frères et sœurs : Huguette (Jean-Guy Hétu), Feu Pierrette (Yvon Lafrance), Jeannine (feu Gilles Grégoire), Jacques (feu France Robitaille), Diane (Lucien Corbeil), Marcel (Céline Langlois) et Francine (Serge Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Charbonneaux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement aux personnes qui ont aidé madame Rita Charbonneaux le 1er mars 2023 au Jean Coutu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille recevra les condoléances aule samedi 18 mars à compter de 18 h, ainsi queà compter de 9 h.