LABRECQUE HÉBERT, Lucienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2023, à l'âge de 82 ans est décédée madame Lucienne Labrecque, épouse de feu Raynald Hébert, fille de feu Armand Labrecque et feu Laure-Éva Goulet. Elle demeurait à Saint-Charles de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses fils: André (Guylaine Godbout), Clément (Pierrette Leblanc), Benoit, Alain (Hélène Légaré) et Simon (Méliza Bélanger); ses petits-enfants: Jérôme (Gabrielle Simard), Andréanne (Philippe Létourneau), Dominic, Vincent (Claire Bernier), Vanessa (Johan Persson), Marianne et Anabelle; ses arrière-petits-enfants: Justin, Éliot et Ludovick; ses frères et sa sœur; ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare de Bellechasse pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.