RUELLAND, Yvette Boutet



Au centre d'hébergement Du Fargy, le 4 mars 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Dame Yvette Boutet, épouse de feu de Laurent Ruelland, fille de feu de Charles Boutet et de feu Gracia Gosselin. Originaire de Courville, elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole Ruelland, sa petite fille Marie-Pier Blouin et son père, ses neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mars 2023, de 18h à 21h, àet de là au cimetière St-Charles, 1460, Boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Qc, G1N 3Y6. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement Du Fargy, pour les bons soins et les petites attentions prodigués à madame Boutet.