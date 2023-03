BELLEAU, Pauline Tremblay



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 23 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Pauline Tremblay, épouse de feu monsieur Marcel Belleau. Elle était la fille de feu dame Annette Néron et de feu Vianney Tremblay. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Gisèle (Jean-Paul Barrette), feu Véronique (feu Raymond Matte), feu Jeanne-D'Arc (feu Robert Ménard), feu Jean-Marie, Louisette, feu Michel (Sylvie Leblond), Charlotte (feu André Paquet, Jean Bouchard) et Adrienne (Renaud Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belleau; son filleul Stéphane Boivin et sa fille Jolyanne ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Sacré-Cœur pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387, www.coeuretavc.ca ou à la Fondation Diabète Québec, 500- 3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél. : 514-259-3422 ou 1-800-361-3504, diabete.qc.ca