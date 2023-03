THERRIEN, Florence Leblond



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 2 mars 2023, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Florence Therrien, épouse de feu Ernest Leblond. Elle était la fille de feu Hector Therrien et de feu Rose-Alba Boudreau. Elle demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au :à compter de 9h00.Elle était la soeur de : feu Germaine (feu Alfred Houle), feu Lucille (feu Lucien Labarre), Rosaire (feu Thérèse Leclerc), feu Florian (feu Rachel Boudreau), Yvonne (feu Welley Blanchette), Robert (Réjeanne Janvier) et Suzanne (feu Charles-Edouard Laflamme). De la famille Leblond, elle était la belle-soeur de : feu Aurela (feu Roméo Gagné), feu Rita (feu Raymond Laliberté), feu Miville, feu Cécile (feu Fernand Lamontagne), feu Fernand, feu Madeleine, Joseph-Albert (Olivette Normand) et Monique (feu Louis-Joseph Campagna). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Merci sincère au personnel du Fleuribel d'Honfleur et du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à madame Therrien. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :