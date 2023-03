LAVOIE, Marie-Rose



Au Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 11 février 2023, à l'âge de 88 ans est décédée madame Marie-Rose Lavoie épouse de feu monsieur Lucien Goulet et fille de feu madame Amanda Verreault et feu monsieur Henri Lavoie elle était également la mère de feu Johanne Goulet.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Robert (feu Jeannine Lapointe), feu Roland (feu Madeleine Richard), feu Jean-Pierre (feu Jeannette Nadeau) et feu Huguette (feu Raymond Gaulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet : feu Marcel (Lise Boulet), feu Roland (feu Pauline Côté), feu Denis (feu Ginette Proulx) et Gilles (Denise Drouin) une grande amie Carole Lacombe ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 15 h à 16h.Remerciements à tout le personnel du Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain pour l'attention et les bons soins prodigués.