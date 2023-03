LABRECQUE, Léo



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 16 février 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Léo Labrecque, époux de madame Lorraine Asselin, fils de feu madame Odélie Comeau et de feu monsieur Omer Labrecque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Gervais à une date ultérieure. Outre son épouse Lorraine, il laisse dans le deuil son fils Jean (Nathalie Girouard); ses petits-enfants : Vincent Labrecque-Tran, Tristan Labrecque-Tran, Nicolas Maltais et Sarah Maltais ; ses frères et sœurs : feu Emile (feu Simone Turenne), feu Antonio (feu Germaine Asselin), feu Irène (feu Paul Labrecque), feu Julien (feu Gertrude Goupil), feu Maurice (Marie-Louise Goupil), feu Lionel (feu Jeannine Legault); ses beaux-parents : feu Ernest Asselin et feu Émilia Godbout ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin : feu Marie-Laure (feu François Rivard), feu Lucienne (feu Paul Leclerc), feu Gérard (feu Jeannette Goulet), feu Michel, feu Bernadette (feu Roger Martineau), feu Yvette (feu Émilien Lemieux), feu Georges-Émile (feu Jeannette Marquis), Jean-Paul (feu Gabrielle Gauthier), feu Bibiane (René Labrecque), Hélène (Gérard Perreault), feu Suzanne (Émilien Fontaine), Raymond (Monique Charland) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Nous remercions le personnel soignant du centre d'hébergement Vigi pour la grande qualité de leurs soins. Un merci tout spécial à Mme Jo Anne Gobeil pour son grand dévouement, pour sa présence et sa grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.