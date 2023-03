MORISSETTE, Marcel



À son domicile, le 26 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Marcel Morissette, époux de dame Johanne Matte. Il était le fils de feu monsieur Philémon Morissette, et de feu dame Prudentienne Lavallée. Il demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Johanne Matte, ses enfants : Vincent (Mathieu Bonneau), Arianne (Christian Hudon) et Matthieu (Sophie Lavoie) ; ses petits-enfants : Stéphanie, Isabelle, Lily et Philippe. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: Laurette (feu Henry Marcotte), Judith (feu Laval Rochon), Suzanne (feu André Dion) et Rémi (Gaétane Hardy). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés : Maurice, Jean-Pierre, Simone et Thérèse. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs à domicile du CSSSCN pour l'accompagnement exceptionnel et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative Funéraire Château-Richer