Boxe: Jessica Camara surprise

Le titre vacant international des super-légères de l’IBF a échappé à la Montréalaise d’adoption Jessica Camara (10-4, 2 K.-O.), surprise par la Mexicaine Karla Ramos Zamora (10-9-1, 3 K.-O.), hier, à la Place Bell de Laval, en sous-carte du combat éliminatoire des mi-lourds de l’IBF entre Jean Pascal et l’Allemand Michael Eifert.

Camara savait que sa rivale de dernière minute était pugnace et elle en a eu la preuve dans le ring. Ramos Zamora présente une fiche trompeuse, puisqu’elle s’était déjà frottée à quatre futures championnes du monde, dont Marie-Eve Dicaire.

Cette fois, Ramos Zamora est venu jouer les trouble-fêtes dans la Belle Province. Elle a souvent coincé Camara dans les câbles, la martelant de coups puissants et précis.

La Québécoise de 34 ans a eu quelques chances à son retour à la maison après trois ans d’absence, sans réussir toutefois à s’imposer.

Il n’en valait pas plus pour que la Mexicaine de 29 ans rebondisse. Malgré un œil gauche amoché, Ramos Zamora a ouvert la machine et l’arbitre Martin Forest n’a eu d’autre choix que de mettre fin à l’attaquant à 1 min 46 s du quatrième round, voyant que la native de l’Ontario ne se défendait plus.

Cette défaite face à une adversaire de dernière minute est un coup dur pour Camara, qui s’était inclinée par décision partagée pour les titres unifiés WBA, IBO et WBO des supers-légères face à Kali Reis en 2021.

Veyre poursuit sa route

Caroline Veyre (3-0) a poursuivi sa belle transition des amateurs aux professionnels en défaisant par décision unanime la championne française des poids plumes Anaëlle Angerville (5-2).

Les juges l’ont désignée gagnante avec des cartes de 60-54, 59-55 et 59-55.

Encouragée par la foule, la Montréalaise de 34 ans née à Paris a vu l’ancienne championne du monde de muay-thaï (boxe thaïlandaise) commencer en force, l’atteignant solidement.

Mais comme elle l’avait dit il y a quelques jours, Veyre a travaillé beaucoup sur sa défensive et cela a porté fruit.

Angerville, qui a accepté la semaine dernière de se battre au Québec, a perdu rapidement son momentum, épuisée de décocher des coups dans le vide.

La médaillée d’or aux Jeux panaméricains de Toronto en 2015 et quart de finaliste aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 s’est ajustée, esquivant la plupart des attaques d’Angerville plus le combat avançait. La Française de 33 ans a ainsi vu sa séquence de victoires s’arrêter à quatre.

Galle se fait des amis

En lever de rideau, l’Ontarienne Amanda Galle (8-0, 1 K.-O.) et la Mexicaine Lorena Aispuro (4-3) ont bien réchauffé la foule, échangeant coups pour coups pendant la majorité de l’affrontement.

Galle, qui s’est présentée sur le ring avec un chandail du Canadien au grand plaisir des spectateurs, a reçu la faveur des juges qui l’ont donné gagnante par décision unanime grâce à des pointages de 79-73, 80-72 et 80-72.

Bien que la championne canadienne des super-coqs de 33 ans a fait plier les genoux de son adversaire au septième et avant dernier round, qui se battait à l’extérieur de son pays pour la première fois chez les professionnelles, le duel a été chaudement disputé.

Expéditif

Puis, Yoel Angeloni (2-0) n’a pas mis de temps à s’imposer devant le Mexicain Alexander Calixto (1-2, 1 K.-O.). L’ancien champion junior d’Europe en 2019 a envoyé son pauvre rival trois fois au tapis malgré un coup en bas de ceinture de Calixto et l’arbitre Martin Forest a mis fin aux hostilités à 1 :29 du deuxième round.

L’espoir de 19 ans, qui portait un short aux couleurs de l’Italie à l’avant (en l’honneur de son père) et à celles du Cuba à l’arrière (pour sa mère), a prouvé qu’il était sérieux et qu’il sera à surveiller.

Vite la Saint-Patrick !

L’Irlandais Joseph Ward (9-1, 5 K.-O.) avait hâte d’aller fêter la Saint-Patrick et il ne s’est pas attardé dans le ring, terrassant le Mexicain Andrade Rodriguez (7-1, 4 K.-O.) dès l’assaut initial de cet affrontement chez les lourd-légers.

L’ancien vice-champion du monde amateur de 29 ans a décoché une solide droite, puis deux crochets du gauche qui ont achevé Rodriguez. À 1 :31, l’arbitre en avant déjà assez vu.

La grave blessure au genou subie par Ward à son premier combat professionnel au Madison Square Garden de New York en 2019 semble bien loin, l’athlète olympique aux Jeux de Rio en 2016 ayant depuis enregistré neuf succès.