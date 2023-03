PLANTE, Gaétane



Ce 28 février 2023, est décédée Madame Gaétane Plante, épouse de feu Maurice Laberge. Elle était âgée de 81 ans. Elle est décédée dans la ville qu'elle aimait tant et qui l'a vue naître, Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane Laberge (Judith Ste-Marie) et Sophie Laberge (Sylvain Labrie) ainsi que ses petits-enfants Amélie (Xavier), Félix Étienne, Maude Geneviève et Julien. Sont également affectés par son décès : son frère Jean-Guy (feu Suzanne), sa sœur et grande amie Bibiane, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge qu'elle aimait beaucoup, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs amis de Québec et de Châteauguay. Elle était également la sœur de feu Gérard (feu Jacqueline) et de feu Lise (Bruno). Pour la famille et les amis de Québec, les proches recevront les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 24 mars 2023, de 10h à 12h. Les funérailles se tiendront le samedi 25 mars à l'église St-Joachim de Châteauguay. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h et la cérémonie religieuse suivra à 11h. La famille tient à remercier sincèrement : l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Limoilou, (en particulier Joannie Lachance, Sophie Leblanc et Mireille Grégoire), Dre Catherine Vaillancourt, ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.