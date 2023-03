HALLÉ, Françoise



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 15 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Françoise Hallé, fille de feu madame Laure Cantin et de feu monsieur Willie Hallé. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil son frère Marc (Évelyne Parke) et sa belle-soeur Marie-Paule Gagné (feu Roger Hallé), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis (es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Yvette (Edouard Coulombe), Roger, Patricia, Marcelle (Georges Lambert), Jean-Marie, Louis-Philippe et Michelle. La famille aimerait remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'IUCPQ et le personnel du centre Humanitae. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com etFondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Téléphone : 418 656-4999Site web : www.fondation-iucpq.org.Des formulaires seront disponibles sur place.