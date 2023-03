SAILLANT, Jacques



À Québec, le 11 février 2023, est décédé monsieur Jacques Saillant. Il était le fils de feu Maurice Saillant et de feu Estelle Leboeuf. Il était l'époux de Danielle Leblanc. Il demeurait à Cap-Rouge.La famille vous accueillera aule vendredi 17 mars 2023 de 19 heures à 21 heures,et de là au Parc Commémoratif de la Souvenance. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Charles (Johanne Desjardins) et Alexandre (Nectaria Skokos); ses petits-enfants : Christophe, Vincent et Michaël Saillant; ses sœurs : Lyne et Johanne Saillant; ses frères : Serge (Nicole Bergeron) et Jean-Marc (Marie Binet); ses belles-sœurs : Mireille Leblanc (Henri Arsenault) et Maryse Leblanc (Alain Crête). Il était le frère de feu Denis Saillant (feu Renée Leblanc). Sont aussi touchés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous aimerions témoigner notre reconnaissance à tout le personnel qui, de près ou de loin, a prodigué des soins fidèles et attentionnés à Jacques tout au long de sa maladie, en particulier à monsieur Éric Comeau et à monsieur Clément Beaupré.Merci de faire un don à l'Organisme Parkinson Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-527-0075, www.prqca.ca