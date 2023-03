ROYER, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 mars 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur André Royer, conjoint de madame Andrée Juneau. Il était le fils de feu madame Thérèse Lachance et de feu monsieur Louis Royer, Il demeurait à Québec (arr. Les Rivières). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de La Nativité, rue Wilbrod-Robert. Monsieur Royer laisse dans le deuil sa conjointe Andrée Juneau; sa soeur et ses frères : Denyse (Jean-Paul Wagner), Jacques (Diane Godbout), Pierre (Hélène Thibault) et François (Francine Turcotte); sa belle-soeur Gisèle Huot (feu Guy Royer); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Juneau : Monique (feu Jean Paris), Lise (Jean-Marc Bigaouette), Céline (Pierre Mercier) et Francine Couture (feu Georges Juneau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu John Royer. Un remerciement spécial au personnel de l'unité d'oncologie et au Dr Rodrigue à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Québec et aux ambulanciers pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au Fonds de recherche sur les maladies du sang, Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325 rue de l'Université, local 3402, Québec (Québec) G1V 0A6, tél: 418 656-3292, https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0008/