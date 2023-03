LACHANCE, Pierrette Dupont



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 mars 2023, à l'âge de 87 ans, nous a quittés dame Pierrette Dupont, épouse de feu monsieur Adrien Lachance. Elle était la fille de feu monsieur Albert Dupont et de feu dame Lucie Ferland. Elle demeurait à Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Pierrette aient une pensée pour elle et sa famille. La défunte a été confiée àElle laisse dans le deuil ses filles, son fils, son gendre et sa belle-fille : Réjeanne (feu Gaston Sirois), Johanne (Pierre Ennis), Gaétan (Bianka Tremblay); ses petits- enfants : Maryse, Manon, Ann-Sophie, Alexis, Marc-Antoine, Olivier ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Nous souhaitons remercier chaleureusement madame Nathalie Lachance pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers notre mère Pierrette.