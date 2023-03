PELLETIER, Arthur



À Lévis, le 12 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Arthur Pelletier, époux de Yvette Sévigny, fils de feu Adrien Pelletier et Agnes Stewart. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Karine et Annie (Jean-François Bouchard); ses petites-filles: Alexia Bélanger, Maïka Bélanger, Éliane Com et Noémie Com; son frère David et son demi-frère feu Georges Barclay (feu Anita); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sévigny: feu Marc (Marguerite Robitaille), feu Paul (feu Reina Couture), feu Lionel (feu Camilla Bérubé), feu Jacques (feu Georgette Genest), feu Rolande (feu Fernand Huot), feu Willie, feu Ida (feu Jacques Huot), feu Conrad, feu Gilberte (feu Théophile Pouliot), Claude (Simone Therrien), feu André (Nicole Bussières) et Marcel (Rachel Bernier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la merveilleuse équipe du 2e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 10h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 18 mars 2023 à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".