BEAUDET, Jean-Luc



Au CHSLD Côté Jardins, le 13 février 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Jean-Luc Beaudet. Il était l'époux bien-aimé des 69 dernières années de madame Anna-Marie Blais. Il est allé rejoindre sa fille adorée Suzanne. Il était le fils de feu madame Rosée Leclerc et de feu monsieur Emilien Beaudet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa sœur : Françoise (feu Claude Blais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais : Raymond (Laurence Blanchette), feu Normand (feu Donatienne Hamel), feu Michel, André (Ginette Turcotte), Georgie-Anne, Père Gérard, Damien (Lucie Lauzé), Michèle (Michel Biron) et Denise (feu Denis Blanchet). Il est allé rejoindre son frère et ses sœurs : Charles-Edouard, Gabrielle, Irène, Marie-Jeanne. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Beaudet au :L'Inhumation des cendres suivra au cimetière de l'église. La famille tient à remercier le personnel soignant et les bénévoles du CHSLD Côté Jardins, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Beaudet. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant-Soleil (https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/).