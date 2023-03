LAINÉ, Yolande Nolin



À l'I.U.S.M.Q., le 30 janvier 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Yolande Nolin Lainé. Elle était l'épouse de monsieur Michel Lainé et la fille de feu dame Simone Tremblay et de feu monsieur Lucien Nolin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel Lainé; ses filles : Isabelle et Marie-Christyne (Sean Hurley); ses petites-filles : Jenny et Emmy; ses frères et sœurs : Nicole (feu Jacques Laliberté), Lise, Denise, Lilianne (Gaétan Petit), Raymond (Carole Leclerc) et Denis; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec pour les soins offerts et la qualité des services d'une dimension plus qu'humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, au 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec (Qc) G1J 2G3, tél.: 418 456-6084, site Web : www.fondationcervo.com