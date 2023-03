Chute de popularité pour Trudeau, mais Poilievre tire toujours de l’arrière

Justin Trudeau a perdu des plumes depuis le début de l’année, et cela n’est pas étranger à la controverse qui s’étire depuis maintenant un mois concernant l’ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes, rapporte la maison de sondage Angus Reid jeudi.

Le taux d’appui de Justin Trudeau a chuté de six points, à 37 %, dans les trois derniers mois. La baisse s’enregistre même au Québec, où, même s’il demeure populaire, le taux d’approbation a chuté de 12 points, passant de 36 % à 24 %, informe Angus Reid.

Un sondage similaire effectué par Abacus le mois dernier trouvait que les libéraux étaient en perte de vitesse au Québec depuis janvier.

Cela n’est pas étranger aux multiples controverses ayant marqué la session parlementaire, soit la nomination d’Amira Elghawaby, l’opposition des députés anglo-montréalais à la loi sur les Langues officielles, le chemin Roxham et les transferts en santé, qui ne correspondaient pas aux attentes du gouvernement de François Legault.

Le chef conservateur ne s’en tire pas avec la perspective d’une victoire certaine pour autant.

Les chiffres recueillis chez près de 5000 Canadiens démontrent que Pierre Poilievre, même s’il est en avance dans les intentions de vote à l’échelle du pays, continue d’avoir des problèmes d’appréciabilité.

En selle comme chef depuis septembre, M. Poilievre est perçu de manière «très négative» par 35 % des répondants et «négative» par un autre 16 %. À l’inverse, il est perçu de manière «très positive» et «positive» par 34 % des gens, soit trois points de moins de M. Trudeau.

Les chefs du Bloc québécois et du NPD, MM Blanchet et Singh, recueillent les plus importants taux de favorabilité, le premier cumulant 46 % (chez les personnes sondées au Québec seulement) et le deuxième 45 % (à l’échelle du pays).

Au-delà des perceptions positives ou négatives des chefs, les intentions de vote des partis placent toujours les conservateurs en avance, même si certaines disparités existent entre les votes ruraux et urbains.

Si un vote avait lieu aujourd’hui, plus du tiers (35 %) des répondants s’aligneraient avec les conservateurs de M. Poilievre. Les libéraux remporteraient 29 %, le NPD 20 % et le Bloc 8 %.

Cette dynamique n’est peut-être pas étrangère à la hiérarchie de préoccupations des Canadiens.

Toujours selon le sondage d’Angus Reid, ce sont le coût de la vie et l’inflation (59 %) et les soins de santé (48 %) qui se démarquent à ce chapitre.

Un peu plus loin derrière se trouvent les coûts liés au logement (27 %), les changements climatiques (23 %) et l’économie (19 %).