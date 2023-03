Colombie: l'explosion dans une mine de charbon fait 21 morts

L'explosion survenue mardi soir dans une mine de charbon dans le centre de la Colombie a fait 21 morts, selon les autorités jeudi, l'une des pires tragédies de ces dernières années dans un pays où les accidents de ce type sont fréquents.

«Malheureusement, 21 personnes ont perdu la vie dans ce tragique accident à Sutatausa», dans le département de Cundinamarca, a tweeté jeudi le président colombien Gustavo Petro.

Le gouverneur du département, Nicolas Garcia, avait annoncé mercredi que onze personnes avaient été retrouvées mortes dans la mine et que les opérations de recherches se poursuivaient pour en secourir dix autres restées coincées.

Au total, 30 personnes se trouvaient au moment de l'explosion dans cette mine légale située à environ 75 km de la capitale Bogota.

Plusieurs éboulements

Malgré une course contre la montre alors que l'oxygène se raréfiait à l'intérieur des cavités, plusieurs éboulements ont empêché le passage des secouristes dans les galeries.

Les mineurs étaient piégés à 900 mètres de profondeur dans les tunnels de six mines reliées entre elles qui se sont effondrés dans une réaction en chaine provoquée par l'explosion.

«Malheureusement, il n'y a personne de vivant, nous avons le cœur brisé», a tweeté jeudi le gouverneur Garcia, en annonçant la fin des recherches.

L'accident est survenu après une «accumulation» de gaz entré en contact avec «une étincelle générée par la pioche» d'un ouvrier, avait-il expliqué mercredi.

L'Agence nationale des mines avait indiqué sur Twitter que deux mineurs avaient pu être «sauvés vivants» peu après l'explosion.

Les proches des mineurs ont publié sur les réseaux sociaux des photos des victimes, pour la plupart des hommes jeunes. Sutatausa et les municipalités voisines ont une importante tradition minière.

Chaos après l’explosion

Des mineurs sauvés des décombres ont raconté à l'AFP le chaos qui a suivi l'explosion.

«J'étais en train de travailler normalement quand j'ai senti un grondement», puis «j'ai cru que j'allais m'étouffer et je ne voyais plus rien», a témoigné par téléphone Joselito Rodriguez, un mineur de 33 ans.

«Dieu merci, nous sommes sortis indemnes mais d'autres sont déjà morts», a-t-il regretté peu après avoir quitté l'hôpital mercredi où il a été soigné pour insuffisance respiratoire.

Les accidents dans les mines, souvent provoqués par des coups de grisou, sont fréquents en Colombie, notamment dans les exploitations minières illégales, nombreuses dans le pays.

La Colombie a enregistré 1 260 accidents miniers entre 2011 et mai 2022, pour un bilan annuel moyen de 103 morts, selon les données officielles (148 morts en 2021).

En août, neuf mineurs ont pu être sauvés dans ce même département de Cundinamarca après l'effondrement de la mine de charbon illégale dans laquelle ils travaillaient. En juin, quinze mineurs sont morts dans une mine de charbon de la municipalité de Zulia, près de la frontière vénézuélienne.

Le pétrole et l'extraction minière légale sont les principaux produits d'exportation de la Colombie, important producteur de charbon. Selon le ministère des Mines et de l'Energie, la Colombie disposait en 2020 de «53% des réserves prouvées de charbon en Amérique latine et de 0,6% des réserves» mondiales.

Au moins 130 000 personnes vivent légalement de l'exploitation minière dans le pays, quatrième économie d'Amérique latine. Mais les syndicats dénoncent régulièrement les mauvaises conditions de travail, le manque d'équipement de protection et l'amplitude horaire.