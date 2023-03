Comme nouveau commissaire, Mario Cecchini aura du pain sur la planche

Mario Cecchini aime les défis. Il en a accepté plusieurs au cours de sa carrière. Il sera bien servi comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Celui qui était président des Alouettes jusqu’à tout récemment aura la lourde tâche de remplacer Gilles Courteau qui a passé 37 ans à ce poste. Le tout a été confirmé lors d’un point de presse dans un hôtel de Montréal.

Cecchini va entrer en fonction le 8 mai. Auparavant, il doit compléter le transfert de ses dossiers en cours avec son successeur chez les Alouettes. Son mandat avec la formation de la LCF se termine le 6 avril.

Il va profiter de quelques semaines de vacances avant d’attaquer son nouveau défi à la tête du hockey junior québécois. Il aura besoin de repos pour affronter les défis qui l’attendent.

Dans le dernier mois, la LHJMQ et Gilles Courteau ont été plongés dans la tourmente avec les dossiers des initiations dégradantes des dernières décennies et l’abolition des bagarres.

Cecchini veut instaurer un changement de culture à ces niveaux.

«On peut le faire avec beaucoup d’acharnement et beaucoup de conviction, a indiqué le prochain commissaire. Il faut également de la précision et de la clarté dans les directives dans les comportements que nous attendons de tout un chacun.

«Pour moi, ça va être primordial.»

Tolérance zéro

Son premier gros dossier sera celui des initiations. Cecchini pourrait devoir négocier avec des événements dégradants qui se sont déroulés dans le passé. Selon ce qu’on a pu apprendre dans les dernières semaines, ce n'est que la pointe de l’iceberg.

L’ancien commissaire Gilles Courteau a mentionné à plusieurs reprises qu’il n’était pas au courant du type d’initiations qui se déroulaient au sein de ses équipes. Par contre, les plaintes se rendaient rarement sur son bureau et il existait une omerta chez les joueurs.

Son successeur invite maintenant les joueurs à dénoncer s’ils sont impliqués dans des soirées qui n’ont pas lieu d’être.

«Depuis la commission parlementaire, tous les membres ont été sensibilisés et une lettre a été envoyée à tous les joueurs, a indiqué le président de l’assemblée des membres, Richard Létourneau. Les directeurs-généraux, les entraîneurs et les joueurs ont tous été rencontrés.

«Ils font partie de la solution et on veut tout faire pour permettre aux joueurs qui se sentent lésés de pouvoir parler ou se confier. Il y aura un traitement complètement indépendant de la ligue.»

Depuis 2019, tous les joueurs doivent signer un code d’éthique. Dans celui-ci, il y a un point précis sur les initiations.

«C’est tolérance zéro», a ajouté Cecchini après les propos de M. Létourneau.

Bagarres: rencontre rapide

Dans les dernières semaines, le bureau des gouverneurs de la LHJMQ a adopté une motion pour l’abolition complète des bagarres dans les matchs.

Cecchini aimerait bien finaliser le dossier dans les premiers jours de son mandat. D’ailleurs, il a une rencontre prévue au sommet avec la ministre du Sport Isabelle Charest à la fin du mois.

«La ministre est déjà venue à un match des Alouettes en mai 2020 et on a eu l’occasion de se parler un peu, a précisé Cecchini. On n’a aucun point de litige.

«Pour ce qui est du dossier des bagarres, je ne crois pas qu’on est si loin que cela d’un règlement. On est rendus dans la mécanique. Je présume que Mme Charest veut régler le tout et passer à autre chose.

«Je n’ai aucun intérêt à me chicaner avec le politique.»

Cecchini ne pourra pas tout faire seul. Il devra avoir les chapeaux de médiateur et de rassembleur dans les discussions. Il a souvent prouvé dans le passé qu’il pouvait jouer ces rôles.

Ce sera une belle occasion pour lui d’établir les bases de sa vision pour le futur de sa ligue.