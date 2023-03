Comment le CH pourrait-il attirer Dubois?

Ce sera sans doute l’un des sujets les plus intéressants de l’été prochain autour du Canadien de Montréal: Pierre-Luc Dubois a-t-il une chance de porter l’uniforme bleu-blanc-rouge? Les rumeurs persistent...

• À lire aussi: Cet ancien joueur de la LNH était si anxieux qu'il jouait le ventre vide

• À lire aussi: CH: ces recrues ont beaucoup appris durant la saison

Le site spécialisé The Hockey News a rappelé jeudi que les bruits de couloir étaient nombreux cette saison. Le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a indiqué la semaine dernière que le CH et les Jets de Winnipeg avaient discuté au cours de la campagne.

Comme soulevé par le site The Athletic, tout dépendra du prochain contrat de Dubois. Peu certain de son avenir, le produit de Sainte-Agathe-des-Monts a accepté un pacte d’une seule saison pour six millions $ l’été dernier. Il faudra une transaction pour amener à Montréal le joueur de centre, qui deviendra joueur autonome avec compensation.

En plus de conclure un échange avec les Jets, le directeur général du CH, Kent Hughes, devrait offrir un nouveau contrat à Dubois. Celui-ci devrait demander davantage que l’an dernier, surtout qu’il connaît une excellente saison. Le joueur de 24 ans est en voie d’établir un sommet en carrière, avec 55 points à sa fiche en 61 duels.

Évidemment, le DG aura plusieurs contrats à distribuer avant de se pencher sur ce cas. Cole Caufield reste le dossier le plus urgent, mais notons aussi les ententes possibles avec Jonathan Drouin, Denis Gurianov et Sean Monahan. Ces trois attaquants pourraient bien entendu quitter Montréal.

Selon CapFriendly, la masse salariale du Canadien serait de l’ordre de 72,9 millions $ la saison prochaine, sans le futur contrat de Caufield. Avec Carey Price et son salaire de 10,5 millions $ sur la liste des blessés à long terme, Hughes bénéficie d’un bon coussin. De plus, le plafond salarial pourrait grimper à 83,5 millions $ en 2023-2024.

Cela fait un certain temps que Dubois a été questionné par rapport à son intérêt envers Montréal. Le Québécois semble se plaire à Winnipeg, mais le retour au bercail pourrait l’attirer. Tout pourrait dépendre de la fin de saison des Jets. La formation du Manitoba détient le dernier billet dans l’Association de l’Ouest donnant accès aux séries éliminatoires de la Ligue nationale, mais les Predators de Nashville et les Flames de Calgary ne sont pas très loin.