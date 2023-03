Couche-Tard aimerait acheter d’autres stations de TotalEnergies

Alimentation Couche-Tard déboursera plus de 4,5 milliards $ pour mettre la main sur près de 2200 stations-service de la pétrolière française TotalEnergies et se tient prête à en acheter d’autres.

La transaction annoncée jeudi concerne 1195 magasins situés en Allemagne, 387 aux Pays-Bas ainsi qu’une participation de 60 % dans 566 magasins établis en Belgique et 45 au Luxembourg.

«Si on travaille bien ensemble, on verra plus tard s’il y a d’autres opportunités», a confié au Journal le chef des finances de Couche-Tard, Claude Tessier.

Total exploite près de 16 000 stations-service dans plus de 70 pays, dont 3500 en France et 4500 en Afrique.

«Il n’y a rien de précis à ce moment-ci, a ajouté M. Tessier. On va se concentrer à bien intégrer [les 2200 stations acquises]. Ça ne sera pas une mince affaire.»

De 8 à 10 G$ pour d’autres achats

«On est capables de faire cette transaction-là de façon assez aisée, a noté Claude Tessier. Ça ne nous met pas dans une situation difficile. On a encore de huit à 10 milliards $ US de capacité pour faire des acquisitions.»

Le réseau européen de Couche-Tard passera de 2703 à 4896 stations-service. Rappelons que le détaillant a fait son entrée sur le marché européen en 2012 avec l’acquisition, pour 2,6 milliards $ US, des stations de la pétrolière norvégienne Statoil. Celles-ci arborent aujourd’hui l’enseigne Circle K, du nom de la filiale américaine de Couche-Tard.

«On décidera plus tard s’il y a lieu de changer le nom Total, mais c’est une marque très forte en Europe», a souligné M. Tessier.

À l’échelle mondiale, le réseau de Couche-Tard comptera désormais plus de 14 500 établissements (16 500 en incluant les magasins exploités sous licence).

Couche-Tard discutait avec Total depuis «près de deux ans», a indiqué le PDG de l’entreprise, Brian Hannasch. Rappelons qu’en janvier 2021, Couche-Tard avait échoué dans sa tentative de mettre la main sur le groupe français Carrefour.

Déclin en vue

Le prix de vente représente «15 années» de profit, a soutenu TotalEnergies, en soulignant que les stations cédées «seront confrontés à une perte de leurs revenus liés aux carburants, alors que les véhicules électriques se rechargeront surtout au domicile ou au travail».

Face à cette réalité, Couche-Tard s’efforcera notamment à accroître les ventes de nourriture, a dit M. Hannasch.

Cette transaction avec Total est la plus importante pour Couche-Tard depuis son acquisition de l’exploitant américain CST pour 4,4 milliards $ US, en 2017.

En 2019, Couche-Tard avait tenté d’acheter l’australienne Caltex pour 7,8 milliards $, mais la pandémie avait contrecarré ses plans. Et en 2020, son rival japonais 7-Eleven lui avait coupé l’herbe sous le pied avec une offre de 21 milliards $ US pour la chaîne américaine Speedway.

EN BREF

TotalEnergies

281 milliards $ US revenus en 2022

revenus en 2022 21 milliards $ US profits en 2022

profits en 2022 Plus de 100 000 employés

Alimentation Couche-Tard