Croire en Dieu, est-ce réaliste?

Pour ceux et celles qui croient encore en Dieu, je voudrais raconter une petite histoire. Durant mes cinq années de vie à Toronto, je me souviens qu’un certain dimanche matin, j’avais écouté l’entrevue d’un ministre protestant à la télé. Vers la fin, il avait dit : « Si Dieu existait vraiment, il n’aurait jamais permis ce que j’ai vu en Afrique ! » Puis il avait retiré son col romain, l’avait posé sur la table et était sorti.

Anonyme

Je ne sais pas si votre histoire est vraie, mais une chose en ressort, c’est que la foi de ce ministre manquait certainement de profondeur et était rattachée à une vision irréaliste du genre humain.