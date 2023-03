NORMAND, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Robert Normand. Licencié en droit de l'Université de Sherbrooke et diplômé de l'Institut d'études politiques de l'Université de Paris. Il a servi plus de 30 ans l'administration publique québécoise notamment comme sous-ministre en titre, pendant dix-huit ans, où il a travaillé étroitement avec sept premiers ministres issus de trois formations politiques différentes. Il a travaillé également comme président-éditeur du journal " Le Soleil " et comme président-directeur général de Télé-Québec avant de prendre une retraite bien méritée. Il a reçu plusieurs distinctions dont celles de Commandeur de l'ordre Royal de l'Étoile Polaire de Suède, Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur de France et Officier de l'Ordre National du Québec. Il était un homme ouvert d'esprit, rigoureux, curieux, attentif, généreux et aimé de ses enfants et de ses petits-enfants. Il était l'époux de feu madame Madeleine Scott et fils de feu monsieur Lucien Normand et de feu madame Éva Rochon. Il demeurait à Lévis, autrefois de Sainte-Foy, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil ses trois enfants : Éric (Andréanne Dubé), Yves (Julie Malo) et Geneviève (Gordon Macdonald); ses cinq petits-enfants : Gabrielle, William et David Macdonald, Louis et Charles Normand; sa sœur : Thérèse Normand (Réal Beaudoin), ses belles-sœurs : Thérèse Scott (feu Jacques Pagé), Lise Scott et feu Louis-René Scott; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera à lale samedi 25 mars 2023 de 19 h à 21 h et le dimanche 26 mars 2023 à compter de 9h.