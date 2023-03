LAVOIE, Alain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 décembre 2022, à l'âge de 70 ans et 5 mois, est décédé monsieur Alain Lavoie, fils de feu madame Bella Tremblay et de feu monsieur Émilien Lavoie. Natif de St-Félicien, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 10 h à 12 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Félicien à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Jacques (Claude Gagné), Gilles (Colombe Lemay), Hélène et Lise (Guy Bouchard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier madame Françoise Théberge. La famille tient à remercier madame Françoise Théberge pour les bons soins prodigués, son humanité et toute l'aide apportée à Alain tout au long de ces années.