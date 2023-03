FRENETTE, Raymond



Au CHSLD Sacré-Cœur, Québec, le 8 février 2023, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Frenette, époux de feu madame Gemma Langlois, fils de feu monsieur Joseph Frenette et de feu madame Rose-Alma Alain. Il demeurait à Québec, autrefois à Neuville.La famille recevra les condoléancesà partir de 12h30,sous la direction duMonsieur Frenette laisse dans le deuil ses enfants : Célyne (Mario Blackburn), Louise (Réjean Béland), Pierre (Lisa Denis), Claude (Ghislaine Larose), Jean, Daniel (Nathalie Vézina); ses petits-enfants : Annie-Eve (Denis Blais), Patrick et Philippe Blackburn (Véronique Lagacé), Nicholas (Claudia Vaillancourt), Dominique et Samuel Béland (Audrey Boivin); ses arrière-petits-fils : Cédric et Jacob Blais. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jules (Jeannine Lesage), feu Liliane (feu Roland Morissette), feu Juliette, feu Brigitte (Paul-Émile Gagnon), Georgette (feu Bruno Papillon), feu Anita (Germain Chamberland), feu Lisette (feu Florent Germain), Jacqueline (Roger Chamberland); feu Roger Langlois (Imelda Girard), feu Georges (feu Irène Leclerc), feu Rita (feu Clément Dussault). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 200 Ouest, du CHSLD Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués, leur gentillesse et dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca