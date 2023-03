Disparition à Montréal : une ado manque à l’appel depuis quatre jours

Le Service de Police de la ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver une adolescente qui manque à l’appelle depuis dimanche dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges.

Zhen Ni Feng, 16 ans, a été vue pour la dernière fois à l’angle des rues Monkland et Cavendish le 12 mars dernier. «Les enquêteurs et ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité», ont précisé les autorités.

L’adolescente, d’origine asiatique, mesure 155 cm et pèse 50 kg. Elle a les yeux et les cheveux noirs. Selon les informations du SPVM, elle parle français et anglais.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir, des pantalons bleus et des souliers blancs.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Zhen Ni Feng est prié de communiqué avec la police.