LEMIEUX, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 mars 2023, est décédé monsieur André Lemieux, conjoint de feu Doris Gingras, fils de feu Gabriel Lemieux et feu Françoise Nadeau. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marc et Nadia Lemieux (Vincent Fortin); ses petits-enfants: Thomas et Samuel Fortin; ses frères : Camille (Christiane Tremblay) et feu Pierre Lemieux; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : Andrée, Sylvie, Hélène, Marthe et Guy; ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don vers la Fondation québécoise du Cancer.Il a été confié à