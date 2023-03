PARADIS, Hélène



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 5 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Hélène Paradis. Elle est allée rejoindre son époux monsieur Jean Langevin et sa fille Julie. Elle était la fille de feu madame Marie-Laure Twyman et de feu monsieur Joseph Paradis. Elle demeurait à Québec. Madame Paradis laisse dans le deuil ses enfants : Benoit (Martine Garneau) et Anne; ses petits-enfants : Luna-Victoria et Marc-Antoine Leclerc; les enfants de madame Garneau : Pascale et Simon. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jeannine (feu Adrien Garceau), feu Robert, feu Léopold (Rita Fortin), Colette, Lucille (feu Mathieu Jobin), Louise, Gisèle (feu Bernard Lapointe), feu Huguette et Michelle. Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la Famille Langevin ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Paradis au :La famille recevra les condoléancesLa famille tient à remercier les membres du personnel soignant ainsi que les bénévoles du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour l'accompagnement et les bons soins prodigués à madame Paradis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CERVO (2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec, Qc G1J 2G3).