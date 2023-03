BILODEAU, Nathalie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2022, à l'âge de 58 ans et 1 mois, est décédée madame Nathalie Bilodeau, conjointe de monsieur Gilles Lamy, fille de feu madame Suzanne Proulx et de feu monsieur Roméo Bilodeau. Elle demeurait à Charny.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles dans le Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Outre son conjoint, monsieur Gilles Lamy, elle laisse dans le deuil ses frères: Guy (Linda Aubert), Yves (Janie Bolduc), Richard (Francine Cloutier) et Serge (Josée Lemelin); ses belles-soeurs et beaux-frères: Diane Lamy, André Lamy (Joanne Laprise) et Alain Lamy; ses filleules: Stéphanie Bilodeau (Félix Bérubé-Ouellet) et Myriam Savard; ses neveux et nièces: Francis (Rachel Pageau), Vincent (Israël Dufour), Vanessa (Yannick Alarie), Darina, Marc-André (Isabelle Ladouceur-Séguin), Alicia Morency-Lemelin (Jérémie Ferland), Émile Morency-Lemelin (Léane Légaré), Michel Cholette, Isabel Cholette, Mathieu-Charles Laprise-Lamy, Marie-Pier Lamy, Léa Lamy, sa tante Raymonde Bilodeau, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s en particulier Andrée Huot, Élisabeth Hamel et Nancy Dumais. Sincères remerciements au docteur Tanguay, neurologue, et à l'unité des soins palliatifs du 4ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Albatros Capitale-Nationale à l'adresse web suivante:https://albatrosquebec.ca/faire-un-don/