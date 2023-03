COULOMBE,Liliane Talbot



À l'Hôpital St-Sacrement, le 14 février 2023, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée madame Liliane Coulombe, épouse de feu monsieur Donald Talbot, fille de feu madame Béatrice Caron et de feu monsieur Donat Coulombe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 14 h à 16 h.Les cendres seront déposées au Mausolée St-François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont lundi le 20 mars à 13h en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Suzanne Chouinard), Hélène (Gilles Garant) et Louise; ses petits-enfants: François (Marie-Ève), Partick (Julie), Catherine, Sébastien (Marie-Michèle), Vincent (Kim), Gabriel et Philippe (Marie-Claude); ses arrière-petits-enfants: Mégane, Évangéline, Laura-Maude, Aragon, Mathis, Amélia, Raphaelle, Thomas, William, Rebecca, Dahlia, Benjamin, Alice, Arnaud, Laurence, Léa et Rosalie; ses frères et ses soeurs: feu Jeannine (feu René Richard), feu Maurice (feu Annette Paquet), feu André (feu Lucille Charette), feu Yvan (Annette), feu Gilles (feu Denise Gagnon), feu Réal (Colette Loupin), Micheline (feu Gilles Guy), Raymonde (feu Gérard Leblond), feu Denis (feu Claudette Dufour), Colette (Denis Couillard), Monique et René (Louise Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Talbot ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Gibraltar pour leur présence et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.