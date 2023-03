PARENT, Michel



À Québec, le 24 janvier 2023, est décédé monsieur Michel Parent, époux de madame Marie Drolet. Il demeurait à Québec. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses deux filles : Marie-Andrée (Frédéric Gallant) et Martine (Jonathan L'Italien); ses petits-enfants : Jérémy, Alexandra (Kevin Parent), Meagan et Félix; sa belle-sœur et son beau-frère : Christiane Drolet (Jacques Rouleau), son neveu Sylvain Rouleau (Émilie Turgeon) et sa nièce Myriam Rouleau (Philip Holsgrove); ses grands amis Robert Gosselin, Lyse Robitaille, Line Fiset et André Labrecque ainsi que plusieurs cousins, cousines autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àLa famille remercie grandement tout le personnel de la résidence St-Anne pour les exellents soins et l'accompagnement reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294