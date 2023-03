Encore possible d’éviter le prolongement de la session à l’Université Laval

Il est minuit moins une à l’Université Laval. La direction affirme qu’il est encore possible d’éviter le prolongement de la session si la grève des professeurs se termine d’ici lundi. Sinon, les scénarios de reprise des cours se feront «à la pièce» et pourraient alors s’étendre au-delà du 30 avril.

Après avoir négocié pendant dix jours d’affilée, la direction et le syndicat ont pris une pause jeudi avant de reprendre les discussions vendredi et samedi, en présence d’un conciliateur.

«L’idée, c’est simplement de donner un peu de repos aux équipes. On a encore espoir que tout se règle dans les prochains jours», affirme Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et affaires étudiantes.

Du côté du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL), on affirme toutefois que «le fossé est toujours important».

Les discussions achoppent toujours concernant les 100 embauches supplémentaires réclamées, les augmentations salariales et les balises entourant la liberté universitaire, indique son président, Louis-Philippe Lampron.

Tout indique que les cours ne reprendront donc pas avant lundi, dans le meilleur des scénarios. Les étudiants auront ainsi manqué au moins trois semaines de formation, puisque la semaine de grève qui vient de se terminer s’ajoute aux deux autres semaines survenues avant la semaine de lecture, au début mars.

«Avec trois semaines de grève, on peut penser que pour la plupart des étudiants, on sera capable de reprendre les cours et les évaluations dans les délais, affirme Mme Bergeron. Mais si la grève se poursuit la semaine prochaine, ça va devenir de plus en plus difficile de mettre en place des scénarios dans les délais prévus.»

L’Université Laval a déjà annoncé lundi que la dernière semaine de la session à la fin avril, qui est habituellement consacrée aux examens, pourra être utilisée pour des activités de reprise.

À géométrie variable

Peu importe la durée de la grève, les scénarios de reprise seront évalués «à la pièce», pour chacun des cours, en consultation avec les professeurs et les étudiants, ajoute Mme Bergeron.

«Il n’y aura pas de solution unique, ce sera adapté à chaque cours», indique Mme Bergeron.

Dans certains cas, des professeurs pourraient rendre disponibles en ligne des cours virtuels de rattrapage, à suivre lorsque l’étudiant sera disponible. Dans d’autres cours, les évaluations pourraient être concentrées sur des contenus essentiels, par exemple.

Aucun changement n’est prévu pour l’instant au calendrier de la session d’été, qui doit commencer tout de suite après celle d’hiver. Des «ajustements» pourraient être apportés au besoin pour éviter les conflits d’horaire si des cours de la session d’hiver devaient être prolongés.

56% des étudiants touchés

Plus de la moitié des étudiants (56%) sont touchés par la grève, selon les plus récents chiffres de l’Université Laval (voir encadré plus bas). Parmi eux, 6700 étudiants espèrent obtenir leur diplôme à la fin de la session en cours.

«On a une attention particulière pour nos finissants. On sait qu’il y a des gens qui sont attendus en emploi sur le marché du travail», indique Mme Bergeron.

Jeudi, la direction a aussi informé ses étudiants que la date d’abandon des cours affectés par la grève était repoussée. Au moment de la reprise de chacun des cours, les étudiants auront une semaine pour décider s’ils veulent l’abandonner sans mention d’échec.

De son côté, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a affirmé mercredi qu’elle souhaitait éviter que le calendrier de la session ne soit chamboulé.

«J’ai bon espoir que ça pourra se régler. En tout cas, je le souhaite ardemment pour ne pas que la session soit prolongée,» a affirmé la ministre Déry.

De son côté, l’association qui représente les étudiants de deuxième cycle (maîtrise et doctorat) doit se prononcer jeudi en soirée sur un vote de grève en appui à celle des professeurs.

Il n’a pas été possible jeudi de joindre l’association qui représente les étudiants de premier cycle pour commenter la situation.

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon

Étudiants touchés par la grève à l’UL : 23 142 (56%)

Parmi eux, 6701 espèrent diplômer à la fin de la session d’hiver.

Nombre de cours affecté | Nombre d’étudiants

1 cours | 10 261 (25%)

2 cours | 6 604 (16%)

3 cours | 4195 (10%)

4 cours | 1689 (4%)

5 cours | 393 (1%)

Source : Université Laval