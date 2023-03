Encore un match crucial

RIMOUSKI | Après Moncton mercredi, voilà que l’Océanic se prépare pour un autre match déterminant dans la course pour avoir l’avantage de la glace en première ronde des séries, vendredi soir, face aux Saguenéens à Chicoutimi.

Rimouski et Moncton sont actuellement à égalité au troisième rang de l’association de l’Est, un point devant Chicoutimi.

Les positions 3 et 4 donnent l’avantage de la glace en première ronde, mais pas la cinquième.

« Demain [aujourd’hui], c’est un match de quatre points qu’on ne peut pas échapper. Nous avons tenu un entraînement léger et nous allons partir tôt vendredi matin pour Saguenay. Les Sags connaissent bien leur grande glace et savent comment jouer leur patinoire, même si ce n’est plus une énigme pour nous. Ils ont une des meilleures fiches à domicile du circuit. Il va falloir jouer de la bonne façon et éviter les bévues comme celles qui nous ont fait mal mercredi contre Moncton », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Une lutte à trois

Le pilote souhaitait voir ses vétérans produire davantage d’ici la fin de la saison.

Julien Béland et Xavier Filion ont tous deux marqué mercredi soir, ce qui est de bon augure pour le sprint final.

« Il faut corriger le tir. Ce sont des choses contrôlables qui nous ont fait mal mercredi ». Une lutte à trois se dessine pour les positions 3 à 5 dans l’Est.

Après les matchs de vendredi soir, Rimouski et Chicoutimi auront trois matchs à disputer et Moncton quatre.

L’Océanic recevra Victoriaville dimanche avant de compléter son calendrier avec un programme double contre les Remparts la fin de semaine prochaine.

Les « Sags » joueront un programme double contre Baie-Comeau et un match face aux Remparts.

Les Wildcats croiseront le fer avec Charlottetown ce soir, Halifax, Bathurst et Cap-Breton à deux reprises par la suite.

« Je savais qu’il y avait de fortes possibilités pour que Moncton nous dépasse parce qu’ils ont un calendrier très favorable. Ça se joue sur la patinoire et chaque match est important en ce moment. C’est là-dessus qu’on focalise. On veut gagner nos matchs. Le classement, on le regarde après », a commenté Serge Beausoleil.

En bref

L’Océanic a perdu l’attaquant Lyam Jacques pour une longue période à la suite d’une blessure subie mercredi.

Alexandre Lefebvre sera également absent face aux Sags. Il doit se rendre à Montréal pour passer un examen.

Ils seront remplacés par Shawn Pearson et Quinn Kennedy.

Sans dévoiler l’identité de son gardien face aux Sags, Serge Beausoleil a mentionné que Patrik Hamrla allait ressauter dans la mêlée très rapidement après un match plus difficile mercredi où il a accordé quatre buts sur 17 lancers, face aux Wildcats de Moncton.