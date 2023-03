BERGERON, Fernand



Au CHSLD de Saint-Sylvestre, le mardi 21 février 2023, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédé monsieur Fernand Bergeron, fils de feu Ignace Bergeron et de Marie-Louise Dumas. Originaire de Saint-Côme-Linière, il a demeuré de nombreuses années à Sainte-Flavie. La famille recevra les condoléances aule samedi 18 mars, jour des funérailles, à compter de 11h.et l'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial. Vous pourrez visionner la cérémonie le samedi 18 mars à compter de 19h en cliquant sur l'onglet vert webdiffusion dans le haut de l'avis de décès. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Gisèle (feu Ubald Barbeau), feu Jean-Noël (Gisèle Pépin), feu Conrad (feu Yvonne Bouchard), feu Thérèse, feu Bruno (feu Isabelle Bernard), feu Alida (feu Gaston Poulin), Béatrice (feu Camille Paquet), Réjeanne (feu Arthur Fleury), François (Ginette Létourneau), Lise (Jacques St-Pierre), Gérald (Mary Gordon), Bernard (feu Marilyn Pelletier). Il laisse dans le deuil également sa très grande amie Pierrette Caron, de nombreux neveux et nièces ainsi que toute la communauté des plongeurs du St-Laurent et plus particulièrement de l'Empress of Ireland. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Sylvestre de Beauce pour les bons soins prodigués tout au long de son séjour, le personnel de l'unité de soins et de réconfort du Château de Ste-Marie ainsi que le personnel de la Villa Vents et Marées de Ste-Flavie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du président Kennedy Nord casier postal 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.