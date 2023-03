LALIBERTÉ, Lucile Arteau



À la Résidence Côté Jardins, le 25 février 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée dame Lucile Arteau, épouse de feu monsieur Hector Laliberté. Elle était la fille de feu dame Adelcie Gagné et de feu monsieur Paul Arteau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 h 30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Claire Lavallée), Claude (Carole Leboeuf) et Nicole; ses petits-enfants : Jérôme Lavallée-Laliberté (Mireille Simard), Simon Lavallée-Laliberté et Vincent Lavallée-Laliberté (Ally O'Neill), Philippe Laliberté (Maria Eufemia Panlilio) et Catherine Laliberté (Jean-Denis Losier), Isabelle Moisan (Carl-Oliver Bernard) et Olivier Moisan (Geneviève Gonthier); ses arrière-petits-enfants : Léonie et Violette, Charlotte, Antoine et Louis, Louis-James et Kingston, Liam; ses sœurs et ses frères : Jeannette, André (feu Jeannine Soucy), Benoit (Denise Bédard) et Rita (feu André Coulombe); sa belle-sœur Gilberte c.s.m ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses belles-sœurs et beaux-frères qui l'ont précédée : Odette (Grégoire Giguère), Raymonde (Luc Légaré), Roger (Marthe Côté) et Paul. La famille désire remercier le personnel du 7e étage de l'Hôpital du Saint-Sacrement, de l'unité Rose-Aimée de Saint-Augustin-de-Desmaures, ainsi que celui du 5e étage de la Résidence Côté Jardins pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec G2E 6H5, tél. : 418-683-2323, https://www.operationenfantsoleil.ca/ ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, https://www.societealzheimerdequebec.com/