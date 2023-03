JOBIDON, Claude



À Québec, le 1er mars 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Claude Jobidon. Il était le fils de feu dame Cécile Jean et de feu monsieur Rolland Jobidon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil, ses deux fils : Maxime (Jessica) et Éric; Lyne, la mère d'Éric qui a été la conjointe de Claude pendant plusieurs années; sa fille Moïka; ses petits-enfants : Olivier, Annabelle et Loryanne ainsi que leur mère Julie. Il était le frère de Gilles (Huguette), feu Francine (feu André), feu Richard, Véronique (René), Denise (feu André), Jean-Pierre (Michelle), feu Michel, Gilberte (Serge), Carole (Pierre), François (Louise), feu Brigitte (feu Ghyslain) et André. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel médical qui a pris le temps d'offrir des soins privilégiés à Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Saint-Vincent de Paul, 2225 boul. Henri-Bourassa, Québec (QC) G1J 3X1, tél. : 418-522-5741, web : https://ssvp-quebec.org/