CÔTÉ, Michel



À Québec, le 9 mars 2023 a l'âge de 85 ans est décédé M. Michel Côté. Né à Petit-Saguenay, conjoint de Marguerite Boudreault, il était le fils de feu Marie-Jeanne Houde et feu Alfred Côté.Fier Québécois, il a siégé à l'assemblée nationale du Québec de 1994 à 2003 comme député du Parti Québécois de La Peltrie. Précédé de ses fils Robin et Carl, il laisse dans le deuil sa conjointe Marguerite Boudreault, ses enfants Marina (André Pelletier), Julie (Ronald Robitaille) et Claudie (Pierre Tremblay). Ses petits-enfants Aurélie, Laurence, Marianne, Rosemarie, Blanche, Philippe et ses arrière-petits-enfants Léonard, Margot et Jules. Ses sœurs Carmelle (Benoît Minier), Lucie (Eugène Roy) et son frère Richard (Reine Lavoie). Ses beaux-frères, belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'aile 3000 du centre d'hébergement Hôpital Général de Québec pour leur soutien et les bons soins prodigués au cours des dernières années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera à Petit-Saguenay à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, QuébecTéléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.