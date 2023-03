Faut-il garder des liens avec les proches d’un ex?

J’ai 61 ans et je suis la mère d’une fille, elle-même mère de famille. Je m’étais séparée de son père, un homme que je trouvais terne et sans saveur, alors qu’elle avait 15 ans, pour aller vivre avec un amour de jeunesse qui ne m’était en fait jamais sorti de la tête même si je le savais coureur de jupons.

Ma fille n’a jamais vraiment apprécié mon nouveau conjoint et lui a largement fait payer pour avoir pris la place de son père. D’ailleurs elle est toujours restée proche de ce dernier jusqu’à son décès il y a quelques années. Pour ajouter au portrait, elle m’a toujours tenue comme étant la grande responsable des problèmes psychologiques qui ont marqué la vie de son père jusqu’à son décès.

Pour revenir à moi, je mentirais si j’affirmais que ma vie avec mon nouveau conjoint fut facile. Comme je vous le disais plus haut, il a toujours aimé les femmes et toujours eu beaucoup de mal à se fixer sur un seul objectif. Mais comme la vie qu’il m’offrait me plaisait, ça me permettait de passer par-dessus ce que j’appellerais ses pas de côté.

Les vingt ans qu’on a été ensemble m’ont quand même apporté du bonheur. Je m’entendais tellement bien avec ses deux frères, sa sœur et leurs conjoints, que ça me permettait de balayer sous le tapis ce qui pouvait me déplaire dans notre vie de couple.

Nous voguions vers la retraite en toute sérénité et je faisais mille projets avec lui, quand un jour il y a deux mois, il m’a annoncé qu’il avait une nouvelle femme dans sa vie. Qu’il n’avait pas voulu ça, mais que ça lui était tombé dessus comme une tonne de briques, et qu’il ne pouvait faire autrement que d’accepter ce coup du sort, comme il avait accepté d’en quitter une autre pour moi dans le temps.

En moins d’une semaine son déménagement était réglé et je me retrouvais seule dans mon logement à me demander ce qui m’était arrivé pour que le ciel me tombe ainsi sur la tête. Depuis ce temps, je cherche des explications et je n’en trouve pas. Pas besoin de vous dire que ma fille ne m’apporte aucun soutien dans les circonstances. Les seuls sur qui je pourrais compter parce qu’ils m’ont toujours beaucoup aimée, ce sont les membres de la famille de mon ex. Mais de leur côté, c’est silence radio depuis que leur frère m’a quittée. Pensez-vous que ce serait une bonne idée de les relancer pour obtenir un peu de soutien ?

Manque d’amour

Vous seule connaissez le niveau d’amitié qui vous liait tous ensemble et êtes en mesure d’évaluer leur capacité à transcender le geste de rupture posé par leur frère afin de maintenir un lien avec vous. Mais ne pensez-vous pas que le fait qu’ils n’aient pris aucune nouvelle de vous depuis la séparation, ça en dit beaucoup sur leur absence d’envie de vous revoir ? Est-ce que pour vous ça ne consisterait pas à tourner le fer dans la plaie que de les revoir dans cette nouvelle circonstance de vie ?