PELLETIER, Roland



La famille de Monsieur Roland Pelletier a le regret de vous annoncer son décès survenu au CISSS de la Haute-Gaspésie, le 09 mars 2023, à l'âge de 102 ans et 1 mois. Monsieur Pelletier était l'époux de feu Gemma Leclerc et père de feu Pierre.Il demeurait à Cap-Chat. Il laisse dans le deuil ses 14 enfants; Ghislain (Lise), Ghislaine (Gérald), Jacqueline (Marthe), Adrien (feu Dolorès), Noëlla, Jean (Madeleine), Carole (Claude), Raymond, Denise (feu André), André (Nathalie), Thérèse, Louise (Richard), Claude (Claudia) et François (Nathalie). Il laisse également dans le deuil ses 21 petits-enfants, ses 40 arrière-petits-enfants ainsi que son ex-compagne et grande amie Jeannine Lamarre. La famille recevra les condoléances le vendredi 17 mars 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22hdès 9h à laLa mise en terre de monsieur Pelletier aura lieu à une date ultérieure au terrain familial de cimetière paroissial. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Résidence du Presbytère pour toutes les belles années de bons soins qui ont été prodigués à monsieur Pelletier ainsi que tout le personnel du CISSS de la Haute-Gaspésie pour leur soutien et leur dévouement.