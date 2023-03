Ivre à 7h du matin, il cause un accident dans Vanier

Un homme âgé dans la quarantaine qui a causé un accident dans le secteur de Vanier ce jeudi matin a été arrêté peu après 7h, alors qu’il conduisait avec les capacités affaiblies.

L’accident est survenu sur le boulevard Pierre-Bertrand, près de la rue Victor-Delamarre. Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le conducteur fautif circulait sur le boulevard Pierre-Bertrand en direction nord et aurait omis de s’immobiliser à un feu rouge, percutant un véhicule qui circulait en direction ouest, sur la rue Victor-Delamarre.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Les deux conducteurs, un homme dans la quarantaine et un homme dans la trentaine, étaient seuls à bord de leur véhicule respectif et ont subi des blessures mineures.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le conducteur fautif, l’homme dans la quarantaine, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies et a été transporté vers un centre hospitalier afin qu’un échantillon de sang soit prélevé pour analyse.

Un périmètre a été érigé autour de la scène d’accident et des enquêteurs se sont déplacés sur les lieux afin d’enquêter sur les causes et les circonstances de l’accident, mais il n’y a toutefois aucune perturbation dans la circulation.