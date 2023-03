Jean-Philippe Wauthier reviendra à l’animation de «Deux hommes en or et Rosalie»

Jean-Philippe Wauthier retrouvera, dès l’automne, son siège d’animateur à l’émission Deux hommes en or et Rosalie, aux côtés de Patrick Lagacé, complice des premières heures, et de Rosalie Bonenfant, qui s'est depuis greffée à l'équipe.

L’animateur qui avait laissé son siège à Pierre-Yves Lord, ces dernières années, a bondi sur l’occasion de le reprendre à l’annonce du départ de ce dernier.

«C’est le plus grand retour depuis le comeback d’Elvis et le retour au jeu de Guy Lafleur avec les Rangers de New York», a souligné à la rigolade Pierre-Yves Lord dans une vidéo annonçant le retour de Jean-Philippe Wauthier, partagée par Télé-Québec jeudi.

«C’est vrai que c’est dans l’air du temps de ramener des vieilles affaires: Un gars une fille, La petite vie, es-tu en train de me dire que Dieu merci revient l’an prochain?» a-t-il ajouté en plaisantant.

Jean-Philippe sera d’ailleurs de passage à l’émission vendredi soir. «Ce qui est fantastique avec cette relation-là, c’est que j’ai mis un enfant au monde, j’ai laissé le soin à PY de l’élever et je le ramasse quand on reçoit les lauriers», a-t-il ajouté sur un ton joueur.

Patrick, Rosalie et Pierre-Yves recevront également cette semaine Léane Labrèche-Dor pour parler de la nouvelle série Haute démolition – dont la première est jeudi soir –, Marie Julie, une ancienne raëlienne, et l’humoriste Erich Preach.

Deux hommes en or et Rosalie est présentée le vendredi, à 21h, sur les ondes de Télé-Québec.